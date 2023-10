Polêmica na Câmara dos Vereadores e melhorias na Feira Central de Três Lagoas

Esquenta

Quem diria, agressão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Para quem achou que a última terça-feira (17) seria mais uma sessão tranquila, com pequenas intervenções se surpreendeu com a agressão que o vereador Tonhão (MDB), líder do prefeito, e perpretada pela vereadora Sayuri Baez (Republicamos), da oposição. O fato se deu durante a votação do projeto de lei que autoriza empréstimo no valor de R$ 120 milhões para o Executivo.

Retaliação?

Nesta sessão de terça, a vereadora da oposição teve seus projetos rejeitados pelos vereadores. O motivo alegado pela Comissão de Constituição e Justiça é que todos eram inconstitucionais e que a parlamentar estaria infringindo a competência do Poder Executivo.

Comendo com gosto

Que a nova Feira Central de Três Lagoas é um dos melhores projetos dos últimos tempos, não tem como negar. Mas, o calorão no local fez com que muitos frequentadores deixassem de frequentá-la. Mas um novo sistema de ventilação já foi instalado e vai amenizar o intenso calor.

Mudança de plano

A vistoria técnica na Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), em Três Lagoas, pela Petrobras deverá ficar para o dia 8 de novembro. Ela estava prevista para ocorrer ainda no mês de outubro. O governo de MS se mantém na expectativa para que a fábrica deixe de ser uma novela e finalmente saia do papel.