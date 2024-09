Polícia Civil apreende defensivos agrícolas e armas em Três Lagos e mais duas cidades

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Civil paulista, realizou nesta terça-feira (10), a operação “Poison” para averiguar uma quadrilha envolvendo em furtos de agrotóxicos comercialização ilegal de defensivos agrícolas ilegais e posse de arma de fogo em Araçatuba (SP), Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas (MS).

A “Operação Poison” contou com policiais civis da capital, Campo Grande, que deram suporte pela 3ª DP, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG) de Três Lagoas, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil (GOE) de Araçatuba e Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo (MS).

A operação foi desencadeada a partir de outra investigação já existente em Ribas do Rio Pardo, que vinha investigando crimes de comercialização ilegal de agrotóxicos contrabandeados.

Pela Polícia Civil não foram divulgados quantos mandados de buscas e prisões foram expedidos e cumprindo, apenas que uma pessoa foi detida por armazenar produtos agrícolas de venda e uso proibidos no Brasil, na cidade de Araçatuba (SP).

Além de um idoso, de 69 anos, pecuarista três-lagoense, preso em sua fazenda às margens da rodovia BR-262, km 38, com quatro armas longas e um revólver, além de munições. O pecuarista foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo (crime fiançavel) e irá responder por participar da organização criminosa que comercializava os produtos apreendidos pela Polícia Civil.