Polícia Civil deflagra operação e cumpre mandados de prisão e de busca em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da 3ª Delegacia, desencadeou, nesta quarta-feira (28), a operação "Laço Firme", na qual foram cumpridos cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão, em residências e presídios na cidade e, em Campo Grande.

As investigações começaram no final de 2023, quando uma mulher, de 58 anos, identificada como "Lurdinha do Rodeio", foi presa em flagrante por tráfico de drogas, em Três Lagoas. Desde então, a Polícia Civil descobriu um verdadeiro grupo criminoso organizado, que incluía membros de facções criminosas presos no sistema prisional do estado, em presídios da capital sul-mato-grossense e de Três Lagoas, além de pessoas que davam suporte ao grupo criminoso nos dois municípios.

Depois de meses de levantamento de informações, dados e apreensões de materiais probatórios, a 3ª Delegacia de Polícia Civil, em ação conjunta com a 5ª Delegacia da capital, conseguiu realizar, nesta manhã de quarta-feira, o cumprimento dos mandados de prisão e das ordens judiciais de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, os mandados de prisão foram cumpridos e as pessoas investigadas presas responderão pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, ficando à disposição da Justiça. Mandados de busca em presídios de Três Lagoas e Campo Grande também foram cumpridos. Os suspeitos sob a responsabilidade do estado foram interrogados e autuados por participarem da organização criminosa.

Uma das residências visitadas pela Polícia Civil para busca e apreensão foi onde, em 28 de dezembro de 2023, o morador Richard Farias da Silva, de 26 anos, acabou executado com aproximadamente dez tiros por homens que fugiram após o crime, sem deixar pistas.

