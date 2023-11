Polícia investiga suposto caso de estupro de vulnerável

Um caso de estupro de vulnerável é investigado pela polícia, após uma menina com 10 meses de vida, ser levada pela madrasta com sangramento vaginal, na noite deste sábado (18), até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).



De acordo com as informações extraoficiais, a criança teria sido deixada pela madrasta aos cuidados de seus pais, devido a necessidade de sair com o marido. Ao retornar com o esposo, a mulher teria levado a criança para tomar banho e trocar a fralda, teria percebido o sangramento nas partes íntimas da criança e ido até a UPA.



Após a criança dar entrada na UPA, a Polícia Militar foi chamada e aos militares, o médico que teria atendido a criança relatou não ter experiência com casos de violência sexual, mas o grande sangramento e marcas no órgão genital da menina, apontavam fortemente para um caso de estupro. Cientes dos fatos os militares acionaram o Conselho Tutelar e a criança foi levada ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para exames de corpo e delito.

Segundo relatos complementares, a madrasta da criança teria afirmado que a vítima teria sido deixada na confiança de sua mãe e seu pai e que na casa, não haveria outras pessoas além de seus genitores. Ainda segundo a mulher, no momento em que a criança teria ficado com seus pais, sua mãe teria ficado do lado de fora da casa, instalado decoração natalina e no interior da casa onde a criança estava, apenas seu pai teria ficado, levantando a hipótese de que seu próprio pai, poderia ser o principal suspeito do suposto estupro, contra a filha do genro. O caso será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher