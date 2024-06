Polícia Militar apreende maconha após dupla fugir e deixar droga para trás no bairro Vila Piloto

A Polícia Militar, através das Rondas Escolares do 2º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu maconha durante patrulhamento no início da noite desta quinta-feira (27), nas proximidades da Escola Estadual Padre João Tomes, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Com o objetivo de coibir ações criminosas em áreas escolares, a Polícia Militar realizou rondas nas imediações do local. Durante o patrulhamento na parte externa da escola, os policiais avistaram dois homens em atitudes suspeitas que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram.

Foram realizadas buscas pelos suspeitos, mas os policiais não conseguiram localizá-los. Durante o trajeto percorrido pela dupla em fuga, os militares encontraram uma pequena mochila contendo sete porções de maconha, totalizando 24 gramas.

A droga foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.