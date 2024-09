Policiais civis de Três Lagoas aderem à paralisação de 24h

Nesta quinta-feira (19), os policiais civis de Três Lagoas aderiram à paralisação estadual, suspendendo atendimentos nas delegacias, por 24 horas. O movimento ocorreu em frente à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), localizada no bairro Jardim Morumbi. A ação é promovida pelo Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), que reivindica um aumento salarial para a categoria.

Vários municípios de Mato Grosso do Sul apoiam a mobilização. Somente neste mês de setembro, esta é a segunda paralisação. De acordo com nota emitida pelo sindicato, "o movimento, iniciado no final de agosto, tem como objetivo pressionar o governo estadual a cumprir a promessa de valorização salarial da categoria e reconhecer a importância do trabalho dos policiais civis."

O sindicato informou que a paralisação não afetará os serviços essenciais, como o atendimento à criança, idosos, medidas protetivas e casos de flagrante delito. O encerramento da paralisação será às 8h de sexta-feira (20).