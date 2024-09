Policiais civis de Três Lagoas realizam paralisação por reajuste salarial

Os policiais civis das delegacias de Três Lagoas realizam, nesta quinta-feira (5), uma paralisação como forma de reivindicar reajuste salarial. A manifestação ocorre, não somente no município, como em unidades policiais de todo o estado, entre 8h e 12. O Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol) aponta que houve falta de diálogo com o governo do Estado e que a promessa, assinada em uma carta de compromisso, era deixar o salário dos policiais civis entre os seis melhores do país.

“A categoria havia aceitado a proposta de receber o que é de direito em três parcelas, mais aumento do auxílio-alimentação, sendo que parte seria repassada até agosto e o restante, dividido em duas etapas nos próximos anos. Porém, o governo não cumpriu sua promessa e ainda ofertou incluir o auxílio-alimentação no salário, o que impactará em impostos, reduzindo nosso ganho salarial final. Não vamos aceitar isso”, explicou o presidente do Sinpol MS, Alexandre Barbosa.

O sindicalista destaca que a paralisação não afetará os serviços essenciais como atendimento a crianças, idosos e casos de flagrante delito. Os casos mais urgentes serão atendidos. A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, que preferiu não se manifestar sobre o protesto.

