Prazo ao Desenrola Fies é prorrogado até 31 de dezembro

O prazo para adesão ao Desenrola Fies foi prorrogado novamente, agora até 31 de dezembro. Anteriormente, o prazo venceria em 31 de agosto, mas a decisão de estender o período permite que mais estudantes renegociem as dívidas. Até o momento, 351.696 contratos já foram renegociados, restituindo R$ 677 milhões aos cofres públicos por meio de pagamentos à vista.

O Desenrola Fies é um programa do Ministério da Educação, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que oferece condições especiais para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Estudantes com contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023 podem solicitar a renegociação.

O programa inclui descontos de até 99% para estudantes com dívidas atrasadas há mais de 360 dias, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou beneficiários do auxílio emergencial. Para aqueles com atrasos entre 360 dias e cinco anos, o desconto é de 92%. Estudantes que não estão no CadÚnico ou não receberam auxílio emergencial também têm acesso a condições de renegociação, com descontos variados e parcelamento da dívida em até 15 vezes.

O Ministério da Educação e o FNDE disponibilizam o portal Fale Conosco e o telefone 0800 616161 para esclarecer dúvidas e fornece mais informações sobre o Desenrola Fies.

Veja a reportagem abaixo: