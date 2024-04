Prazo de pedido de isenção do Enem 2024 acaba nesta sexta-feira

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 termina nesta sexta-feira (26). O pedido deve ser feito pela página do participante, no site do INEP. Podem solicitar a isenção os alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio, em escola da rede pública, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com registro no CadÚnico.

Também até o dia 26 os estudantes que não compareceram aos dois dias de Enem em 2023, precisam justificar a ausência, caso queiram participar da edição de 2024 gratuitamente. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o resultado das solicitações serão divulgados em 13 de maio. Vale lembrar que o MEC ainda não divulgou as datas do Enem deste ano.

Confira o passo a passo:

1. Acesse a Página do Participante e clique no botão “Justificativa de ausência/isenção”.

2. Após responder o desafio de autentificação, informe seus dados pessoais, como CPF e data de nascimento.

3. Na sequência, clique no botão “Iniciar a justificativa de ausência/isenção”.

4. A tela seguinte apresentará os critérios para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Caso o participante se enquadre nos requisitos, basta clicar em “Li e concordo” e, depois, em “Próximo”.

5. Confira seus dados e clique em “Próximo”.

6. Preencha o campo CEP e, em seguida, complete as informações do seu endereço e aperte o botão “Próximo”.

7. Se o participante não compareceu aos dois dias de Enem 2023, deverá justificar a ausência. É necessário informar o motivo da ausência e enviar a documentação exigida.

8. A etapa seguinte é referente ao ensino médio. Responda ao questionário e, em seguida, qual tipo de escola frequentou. Clique em “Próximo”.

9. O participante que possuir o Número de Identificação Social (NIS) deve informá-lo e clicar em “Próximo”. Caso não seja cadastrado no NIS, basta selecionar a opção “Não tenho NIS”. Em seguida, responda ao Questionário Socioeconômico. Ao todo, são 23 perguntas.

10. Após responder ao questionário e confirmar as respostas, informe os dados solicitados (telefone, celular e e-mail).

11. Envie uma foto para personalizar sua Página do Participante do Enem.

12. Para finalizar, confira as informações, descendo a barra de rolagem da tela, e clique em “Enviar solicitação”.

*Com informações do Ministério da Educação