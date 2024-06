Prefeitura empossa 59 novos servidores para as secretarias de Educação e Saúde

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), realizou nesta sexta-feira (21), a cerimônia de posse dos candidatos aprovados no concurso público de 2021. Ao todo, 59 novos servidores foram empossados no Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria, integrando as secretarias municipais de Educação e Cultura (Semec) e de Saúde (SMS).

Na área de educação, foram nomeados 47 servidores para os cargos de atendente de educação infantil, assistente administrativo, secretário escolar, professor de ensino fundamental, professor de educação infantil, professor de arte, professor de língua estrangeira moderna – inglês, professor de ciências, professor de geografia, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de ensino fundamental – educação no campo, professor de arte – educação no campo, professor de educação física – educação no campo e professor de língua portuguesa – educação no campo.

Para a Saúde, foram designados 12 servidores para os cargos de técnico administrativo, técnico em enfermagem, farmacêutico bioquímico, nutricionista, cirurgião dentista, técnico de imobilização ortopédica e médico da família. Esta foi a quarta cerimônia de posse realizada pela administração municipal neste ano. Desde 2017, a prefeitura já empossou 2025 novos servidores.

*Informações da assessoria.