Prefeitura inicia instalação de postes na avenida Jary Mercante

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou a conclusão das obras na Avenida Jary Mercante, com a instalação de postes de iluminação, pavimentação e drenagem, implantação de ciclovia e placas de sinalização, além de vagas para estacionamento.

No total, serão instalados 85 postes de 18 metros de altura, com iluminação de LED ao longo de toda a via duplicada. Na Avenida Baldomero Leituga, foram fixados 39 postes.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Trânsito, a previsão de conclusão das obras na Avenida Jary Mercante é até o final do mês de outubro. O valor total da licitação é superior a R$ 700 mil.

