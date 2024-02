Prefeitura remove lixeira da entrada de ranchos em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas vai remover as lixeiras já instaladas nas entradas dos ranchos e fazendas, próximas à rotatória do bairro Montanini, às margens da BR-158. Devido o local ser alvo de constante reclamações em decorrência do acúmulo de lixo, novas estruturas foram instaladas do lado esquerdo na mesma rodovia.

As novas lixeiras estão às margens da rodovia, no km 266, no sentido shopping ao rio Sucuriú, para comportar somente o volume de lixo doméstico.

Para facilitar o descarte de galhos e materiais inservíveis para quem mora nessa região do shopping, a prefeitura disponibilizou um ecoponto provisório, próximo ao bairro Montanini para que seja depositado o lixo inservível, como: galhadas, sofás velhos, televisores, armários e etc. O funcionamento desse ecoponto servirá como um teste para avaliar a expansão de outros pontos da cidade.

Ou seja, nas lixeiras devem ser descartados apenas lixo doméstico, já no ecoponto, apenas materiais inservíveis. A fiscalização vai ser intensificada e haverá multa em caso de flagrante de irregularidades.

