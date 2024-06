Prefeitura revitalizou quatro pontes e reformará mais duas na região rural de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), reformou mais uma ponte como forma de melhoria da infraestrutura viária da Zona Rural. No ano de 2024, diversas pontes foram revitalizadas para garantir a segurança e a eficiência no transporte de pessoas e mercadorias, principalmente da agricultura familiar.

A mais nova ponte que foi revitalizada sobre o Córrego Araçá, na Fazenda Faveral, região das 7 placas. Essa ponte precisou ser demolida e uma nova foi feita no local, medindo 6 metros de comprimento e 4 de largura. Outra ponte importante passou pelo mesmo processo é a situada na região do Lago Azul, na área de Arapuá. Essas melhorias são essenciais para facilitar o acesso e o deslocamento na região rural.

Continue Lendo...

A Seintra também já planejou novas intervenções que serão realizadas ao longo deste ano, visando a manutenção e melhoria contínua das estradas da Zona Rural. Estão programadas a revitalização da ponte sobre o Afluente do Pontal, localizada na estrada TL 05, entre a MS 320 e a estrada TL 02, e da ponte no Retiro da Ruivinha, situada na Estrada das Perdizes, entre a estrada TL 05 e TL 02.

Como parte de um programa de compensação, a empresa Suzano também contribuiu para a revitalização de pontes na região. Foram revitalizadas pela Suzano a ponte sobre o Afluente do Taboca, na interligação entre as estradas TL 05 e TL 06, Fazenda São José, e a ponte no Crioulinho, na estrada TL 02, entre a BR 262 km 49,93 e a MS 453.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas