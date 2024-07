Cemitério para animais vai custar R$ 2,8 milhões

A Prefeitura de Três Lagoas vai investir R$ 2,8 milhões na construção de um cemitério de animais. O edital de licitação para a contratação da empresa interessada na execução da obra foi publicado no Diário Oficial do Município nesta semana. Os envelopes serão abertos no dia 6 de agosto. A empresa vencedora da licitação terá o prazo de 180 dias, a partir da assinatura da ordem de serviço, para concluir a obra.

O cemitério para animais será construído em uma área de 245,00 m² no fundo do Cemitério Municipal Santo Antônio, no bairro Santa Luzia. De acordo com o projeto, o espaço destinado ao enterro dos animais terá área para velório e 24 quadras com sepulturas, além de recepção, guarita, seis banheiros, copa, administração, depósito e estacionamento com 22 vagas.

Apesar de a prefeitura contar com os serviços de uma empresa terceirizada para coleta domiciliar e destinação final de pets de pequeno porte, como gatos, cachorros e outros, em Três Lagoas, é comum as pessoas jogarem esses animais mortos em terrenos baldios. O objetivo desse serviço é evitar danos ao meio ambiente e à população em geral.

Nesta semana, a prefeitura publicou o edital com o resultado da licitação para contratação da empresa Sancristo Coleta de Resíduos, pelo valor de R$ 1,7 milhão, para a prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde e animais mortos. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses.