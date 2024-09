Presidente do Misto explica sobre saída do clube do Estadual da Série B

O presidente do Misto Esporte Clube de Três Lagoas, Beto Gusmão, se pronunciou na segunda-feira (2) sobre a saída do clube do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, temporada 2024. O clube anunciou oficialmente a desistência da competição no dia 30 de agosto, alegando motivos pessoais do presidente e a perda de patrocinadores master.

Beto Gusmão assumiu a presidência do Misto em 2023. “Quando assumi como presidente do clube no ano passado, já fazia seis anos que a equipe não participava do campeonato estadual. Então, no mesmo ano, conseguimos participar do campeonato, mesmo com poucos recursos. Contratamos técnicos e jogadores. A direção do clube é composta por, no máximo, quatro pessoas”, explicou Gusmão.

Segundo ele, o patrocinador master desistiu de investir na equipe. Um novo patrocinador de Presidente Prudente (SP) também havia manifestado interesse em investir, mas desistiu. “Tínhamos alguns patrocinadores menores em Três Lagoas, mas não era suficiente. Infelizmente, fui acometido por um problema de saúde há cerca de 30 dias e fiquei impossibilitado de desenvolver as atividades e buscar novos patrocínios”, detalhou.

Veja mais na entrevista abaixo: