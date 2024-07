Previsão do tempo aponta céu ensolarado nesta terça-feira em Três Lagoas

Nesta terça-feira (23), a previsão aponta temperaturas estáveis na região Leste de Mato Grosso do Sul. O céu deve ficar ensolarado e com poucas nuvens, em Três Lagoas.

O Centro de Monitoramento do Templo e do Clima (Cemtec) alerta para a baixa umidade relativa do ar, que durante toda a semana deve ficar entre 10% e 30%, com agravante de previsão de ausência de chuva.

As temperaturas mínimas permanecem amenas durante a noite e ao amanhecer, mas ao longo do dia as máximas devem se elevar rapidamente, devido a presença de ar seco.

Em Três Lagoas, a mínima é de 14°C e, a máxima, atingirá os 31°C. Em Paranaíba, irá variar entre 13°C e 31°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 15°C e máxima de 31°C; Inocência apresenta mínima de 15°C e máxima de 30°C; por fim, Água Clara tem mínima de 13°C e máxima de 30°C.