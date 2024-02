Procura pelo novo RG aumenta em Três Lagoas

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), antigo Registro Geral (RG), entrou em operação no dia 15 de janeiro, no Brasil. Em Três Lagoas, a procura para tirar o novo documento tem crescido.

Ao abrir o período de agendamento, logo se esgotam as vagas disponíveis, mas nem todas os interessados comparecem no dia marcado, como explicou a coordenadora do Posto de Identificação de Três Lagoas, Cristiane Soares.

“As pessoas agendam e não vem. Teve uma falta muito grande na primeira quinzena de fevereiro, e, a gente não consegue colocar outras pessoas nesses horários vagos. Quem agendou tenha o compromisso com o horário, porque senão tira a oportunidade de outra pessoa vir”, orientou Cristiane Soares.

O Posto de Identificação de Três Lagoas atende por dia 30 pessoas, cerca de 150 por semana. Para conseguir a nova carteira de identidade, as pessoas devem agendar a emissão online no site sejusp.ms.gov.br.

O RG atual continua válido até 2032, apenas para as pessoas que obtiveram o documento no ano passado. As demais, devem se apressar para obter a nova carteira de identificação.

De acordo com a coordenadora do Setor de Identificação, alguns órgãos já tem exigido o novo documento. Em média, o prazo para a pessoa ter acesso ao novo modelo de RG é de 20 dias, a contar do período em que ela foi atendida no posto de identificação.

