Prodígio, Arthur Neres conquista o título de Mestre Enxadrista

O jovem Arthur Neres, de 15 anos, conquistou o título de Mestre Enxadrista, no início do mês, em São Paulo.

Para se ter uma ideia dessa conquista, em Mato Grosso do Sul são apenas quatro Mestres Enxadristas. Em entrevista à nossa reportagem, o três-lagoense não demonstrou euforia ao comentar sobre a difícil conquista.

Arthur conta que se apaixonou pelo esporte assim que se tornou enxadrista e dedicou grande parte do seu tempo estudando e treinando posições e estratégias de jogo. Com isso, os resultados e títulos de campeonatos vieram, mas o sonho do adolescente era se tornar Mestre Enxadrista, e ele conseguiu esse feito.

Continue Lendo...

A mãe do atleta, Lurdes Neres, transborda de alegria, e nos revelou que foram várias viagens, que ela e o filho fizeram, para participar de torneios. “Um investimento que valeu a pena. Em algumas competições demos muitas risadas, em outras, chorei com a frustração dele. Ele merece esse título. Eu e toda a minha família estamos muito felizes pela conquista”, declarou a mãe, suspirando de tanta emoção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem tempo para descanso, pois uma partida pode durar horas, Arthur explicou que o cansaço emocional e físico em uma disputa é enorme. Mas já se prepara para o próximo desafio marcado para os dias 14 a 16 de junho, no município de Sonora, região Norte do estado.

Neste torneio, o enxadrista irá em busca de aumentar o rating, uma ferramenta que facilita a medição do desempenho provável de um jogador contra outro oponente. “Eu vou para melhorar a minha pontuação, dar o meu melhor e vou ter a oportunidade de jogar contra enxadristas mais fortes e até grande mestres, que é a maior titulação do xadrez” explicou Arthur.

Em Sonora, Arthur terá a oportunidade de disputar contra dois grandes mestre brasileiros com títulos internacionais, Rafael Leitão, de 44 anos, e Everaldo Matsura, de 53 anos.