Produtores rurais cobram solução para falta de energia

As deficiências quanto ao fornecimento de energia elétrica do meio rural de Paranaíba foram pauta de uma reunião entre o diretor do Sindicato Rural de Paranaíba, Tobias Ferreira Pinheiro, com o diretor técnico e comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos e o deputado federal Dagoberto Nogueira, entre outros diretores da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica.

Conforme Tobias, foi feito um pedido de providências ao Ministério Público Estadual, acompanhado de mais de 200 assinaturas, fato que resultou em notificação à concessionária.

Uma nova reunião será realizada em breve para alinhar quais serão as ações a serem adotadas pela empresa para resolução desses problemas.