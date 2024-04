Programa Desenrola Brasil prorroga prazo até 20 de maio

O governo decidiu prorrogar por mais 50 dias o programa Desenrola brasil, de renegociação de dívidas para quem está inadimplente. O prazo terminaria em 31 de março e agora vai até o dia 20 de maio.

A prorrogação vale apenas para a faixa 1 do desenrola, destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e com dívidas de até R$ 20 mil.

Para fazer a negociação, basta acessar o site desenrola.gov.br ou no site da Serasa Limpa Nome, que também, direciona o usuário para a plataforma do programa.

Para acesso ao desenrola diretamente pela plataforma desenrola.gov.br é necessário ter uma conta gov.br. No entanto, a conta não é necessária pelos canais parceiros. Os débitos do desenrola podem ser negociados também nas agências dos correios.

Os descontos na plataforma do desenrola são de 83%, em média; e em alguns casos chegam a ultrapassar 96%. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar.

Mais de 700 empresas participam do mutirão, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, concessionárias de água e de energia.

