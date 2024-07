Programa do governo de MS oferece auxílio financeiro para projetos inovadores de empresas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou, nesta terça-feira (30), em Três Lagoas, detalhes do programa Tecnova 3 da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), que visa impulsionar projetos inovadores de empresas que buscam a melhoria de vida da comunidade.

Segundo o diretor científico da Fundect, Nalvo Franco, o Tecnova 3 busca apoiar financeiramente pessoas interessadas em desenvolver projetos inovadores. “O objetivo é fazer subvenção econômica às empresas e apoiar com recursos financeiros empresários que tenham alguma projeto de inovação na empresa”, explicou.

Ainda segundo Cristiano, o programa financia os projetos para que possam ser executados dentro das empresas para acelerar e internacionalizar. “A ideia é exatamente mostrar para a comunidade de empresários de empresas de Três Lagoas que existe essa possibilidade de obter esse recurso público do Estado. Nessa edição do Tecnova, é um ticket de aproximadamente R$ 500 mil por empresa”, detalhou.

