Programa 'Mais Saúde, Menos Fila' é retomado em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retomou a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS) através do programa “Mais Saúde, Menos Fila”, que tem como objetivo dar celeridade à demanda de pacientes que aguardam a realização de cirurgias ou coleta de exames pelo SUS.

Os procedimentos serão feitos pelo Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. O convênio deve destinar R$ 9,4 milhões para a unidade até junho do ano que vem. Os pacientes terão acesso ao programa através da Central de Regulação e Ofertas dos Serviços de Saúde (CORE), que vai beneficiar pacientes de toda a macrorregião Leste de Saúde: Água, Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

O programa foi lançado pelo Governo do Estado no início do ano passado e já havia sido contratado pelo município para dar prosseguimento nas filas de espera através de mutirões, mas ele havia sido paralisado.

Com a retomada, foram contemplados diversos tipos de exames diagnósticos, como: ressonância magnética com contraste, ressonância magnética (sedação), tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria e colonoscopia. Além de cirurgias em diversas especialidades, como: cirurgia geral, oftalmológica, vascular, ortopédica, otorrinolaringologia, urológica e ginecológica.

O contato ao paciente será feito através do cadastro no SUS. Para atualizações, basta buscar a unidade básica de saúde de referência. (Emerson William)