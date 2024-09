Projeto de lei de deputado federal de MS propõe o fim do horário de verão

A discussão sobre a possível volta do horário de verão no Brasil voltou a ganhar força, impulsionada pelo governo Lula e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Porém, uma forte oposição a essa medida vem do deputado federal Dr. Luiz Ovando (Progressistas-MS), que também é médico e autor do Projeto de Lei 1220/2019, que propõe o fim do horário de verão no país.

Adotado pela primeira vez em 1931, no governo de Getúlio Vargas, o horário de verão tinha como objetivo principal gerar economia de energia. No entanto, o Dr. Ovando defende que a prática é ultrapassada, especialmente com o avanço tecnológico e a mudança nos padrões de consumo de energia. Ele aponta que a economia obtida por meio da mudança de horário é mínima e não justifica os transtornos causados à população.

O deputado mencionou que, no governo Dilma, chegou-se a afirmar que uma economia seria de 4%, um número que ele considera irreal. “Se fizermos as contas, 4% seria equivalente a uma hora de consumo de energia, algo impossível de alcançar apenas com a mudança no relógio”, argumenta.

Ovando também destaca que, nos dias atuais, a maior parte do consumo de energia se concentra no uso de aparelhos como ar condicionado e chuveiros elétricos, que não são impactados pelo horário de verão. Pelo contrário, ele defende que o consumo de energia tende a aumentar nos meses mais quentes, reforçando a ideia de que o horário de verão não traz os benefícios econômicos esperados.

Além disso, o parlamentar enfatiza os efeitos negativos da medida na saúde pública. Ele alerta que uma alteração brusca no ciclo biológico das pessoas pode gerar distúrbios no sono, irritabilidade, cansaço e até prejuízos no sistema imunológico. “O corpo humano tem um ritmo próprio, e mexe com esse ritmo de forma artificial afetando diretamente o bem-estar das pessoas”, alerta o médico e deputado.

Para Dr. Luiz Ovando, o horário de verão é uma medida ultrapassada que não faz sentido nos dias atuais, tanto do ponto de vista econômico quanto de saúde pública. Através do PL 1220/2019, ele busca extinguir definitivamente essa prática no Brasil, defendendo que é hora de adotar soluções mais modernas e eficazes para os problemas energéticos do país.

