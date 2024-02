Projeto de leitura e escrita de Três Lagoas fica em 1º lugar em concurso nacional

O projeto de leitura e escrita do Interact Club de Três Lagoas, Costa Leste de Mato Grosso do Sul, ficou em 1º lugar no concurso nacional CNP - Desenvolvendo o Saber, na categoria serviços à comunidade.

O programa RCN Notícias, desta sexta-feira (9), recebeu a presidente do Interact Club, de 16 anos, Natalie Junqueira, a diretora de projetos, de 15 anos, Giovana Presaniuki, e o conselheiro, Reinaldo Cândido.

Continue Lendo...

O Interact Club é um grupo patrocinado pelo Rotary para adolescentes, de 12 a 18 anos, que realizam projetos humanitários em prol de um mundo melhor. De acordo com o conselheiro, Cândido, o objetivo do projeto é apoiar a juventude.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A juventude precisa de apoio, para ficar longe das drogas, de vícios e de se perder. Essa é uma das funções do Interact, que busca despertar líderes, desenvolver pessoas e, principalmente, desenvolver o cidadão”, explicou o conselheiro, Cândido.

A presidente, Natalie, ressaltou que, o Interact estar dentro das comunidades para ajudar-lás. “Fizemos esse projeto educacional, por conta dos índices, pós período pandêmico dentro da educação, que estava muito defasado, onde as crianças apresentavam muita dificuldade para ler e escrever”, contou.

O Interact Club de Três Lagoas foi criado em 2023, onde foi confeccionado dois livros educacionais, um com o intuito de desenvolver a leitura e o outro a escrita da criança, ambos foram aplicados nas escolas públicas. O projeto foi inscrito no concurso nacional, onde participa os Interact de todo o Brasil.

Segundo a diretora de projetos, Giovana, o principalmente objetivo do Interact é ajudar a comunidade. “O projeto ajudou muito a comunidade. Hoje, estamos fazendo vários outros projetos, como de saúde bucal e Meio Ambiente”, detalhou.

Confira a entrevista abaixo: