Projeto "Musicou" realizará oficina de férias em Três Lagoas no mês de julho

À medida que as férias se aproximam, alguns jovens podem se sentir entediados. Para aqueles que procuram atividades fora de casa e desejam se envolver com a música, o projeto "Musicou" está oferecendo vagas gratuitas para uma oficina com o tema "Raízes Caipiras" durante o mês de julho, em Três Lagoas.

A oficina será destinada a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos e ocorrerá nos dias 1, 3, 8 e 10 de julho, das 13h às 16h. Os participantes serão divididos em duas turmas para explorar instrumentos como viola caipira, flauta doce e xilofone, aprendendo canções folclóricas e participando de exercícios de canto coletivo.

As inscrições para a oficina de férias são gratuitas e devem ser feitas na Diretoria de Cultura, localizada na avenida Rosário Congro, em frente à Praça Ramez Tebet. É necessário levar documentos pessoais e comprovante de matrícula. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Não é necessário ter experiência prévia em música para participar. Os orientadores estarão acolhendo jovens de todos os níveis de conhecimento nos instrumentos musicais.

