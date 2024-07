Projeto resgata pessoas das drogas através do esporte em Três Lagoas

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, os homens começam a usar drogas ainda na adolescência, por diversos motivos como fatores sociais, econômicos, culturais e emocionais, e geralmente, começam a consumir bebida alcoólica, e depois, migram para maconha, cocaína e crack, além de outras substâncias químicas, que causam dependência.

Em Três Lagoas, a Igreja Evangélica Brasa Viva promove o projeto ‘Regaste’ de reabilitação para dependentes químicos, que ajuda homens a sair do vício das drogas através de ações educacionais de evangelização e do esporte com atividades de futebol. Os residentes realizam tarefas domésticas e trabalhos voluntários como plantio em horta, confecções de pães e estudos de amor e esperança.

Continue Lendo...

Atualmente, o projeto ‘Regaste’ atende 12 homens na casa de reabilitação. Segundo o pastor, Luiz Alberto de Lima, o projeto tem como foco principal a fé. “Esses homens são inseridos não por imposição, mas por escolha. Há um processo de triagem e entrevista, onde eles vêm com a família ou os em situação de rua, que também são aceitos na instituição, independente do quadro em que estejam”, explicou o pastor.

Veja mais na reportagem abaixo: