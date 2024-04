Projeto vai modernizar parque de iluminação pública em Três Lagoas

Basta andar à noite pelas ruas de Três Lagoas para ver lâmpadas queimadas e trechos escuros em vários bairros e na área Central. Apesar dos investimentos nos últimos anos, esse é um problema com constantes reclamações dos moradores. Em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas abriu uma licitação para contratação da empresa que colocará em prática um projeto, que já estar em andamento, que prevê solucionar essa dificuldade de iluminação.

O projeto será executado por meio de uma Parceria Público-Privado (PPP) e tem como principal objetivo de modernizar o sistema de iluminação pública de Três Lagoas. No entanto, uma empresa apresentou contestação ao edital. A medida foi aprovada em setembro de 2023, na Câmara Municipal de Vereadores.

A proposta prevê a substituição de 100% dos pontos de iluminação pública pela tecnologia Led, incluindo o atendimento de demanda reprimida, além de maior eficiência operacional, por meio da implantação de sistema de Telegestão, que permitirá o controle remoto da regularidade dos serviços prestados.

Serão investidos mais de R$ 38 milhões ao longo de 13 anos, com modernização integral dos mais de 21 mil pontos do parque de iluminação de Três Lagoas. O serviço de iluminação pública também é alvo de constantes indicações na Câmara Municipal de Vereadores.

O presidente da Câmara, Cassiano Maia, acredita que por meio dessa PPP, haverá uma melhoria no serviço. “Pelo escopo que vimos, realmente, vai expandir muito e vai mais que dobrar os pontos de iluminação pública do nosso município. Além disso, terá mais eficiência com a lâmpada de Led, iluminando mais pontos e setores que precisam ser iluminados, no momento, através desse estudo técnico preliminar”, ressaltou.

