Promoção 'A Casa dos Sonhos' realiza a 4ª gincana; confira os novos finalistas

A 4ª gincana classificatória da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ foi realizada, no sábado (8), com os mais de 89 selecionados no mês de maio. O Grupo RCN esteve no Ginásio Poliesportivo Prof. Eduardo Milanez, na Lagoa Maior, em Três Lagoas, transmitindo, ao vivo, a competição pela TVC HD.

A gincana consiste em reunir os clientes das empresas participantes, que são sorteados a cada mês. Durante a dinâmica, três chaves são colocadas para escolha, uma delas, abre a porta. E quem conseguir abrir, está na final.

Mais de 100 pessoas já estão na final, que será em outubro. Nesta etapa da gincana, 27 pessoas se tonaram finalistas ao conseguirem abrir a porta. A promoção não é apenas a realização de um sonho, mas também contribui para o aquecimento das vendas dos patrocinadores. Ao todo, 32 empresas dos mais diversos segmentos participam da promoção.

A dona de casa Vanilde Pavanelli foi uma das sorteadas e esteve presente na gincana. Ela quer tanto ganhar a casa que desde o início da promoção só tem comprado nas lojas parceiras. “Foi a primeira vez que eu comprei no depósito de gás Avenida, mas já havia comprado em outras lojas por causa da promoção”. E ela conseguiu a chave, se classificando para a final. “É emocionante”, Vanilde comenta.

A equipe de reportagem do Grupo RCN também entrevistou a vendedora Amélia Charantola, minutos antes de ela tentar abrir a porta. Depois de muitas tentativas, ela conseguiu ser sorteada. “Eu comprei na Cassiplast, com a vendedora Carolina. Eu participei de algumas outras lojas, mas não fui sorteada. A expectativa está em 100% parra levar a chave hoje”.

Para participar e ter a chance de ser pré-selecionado, é só comprar nas lojas parceiras da promoção e apontar a câmera do celular para o QRCode virtual, cruzar os dedos e torcer para ser classificado para a final. A casa terá energia fotovoltaica, da Ener3, e internet gratuita por um ano, da DMS Fibra. Além disso, o ganhador também receberá todos os móveis na residência. São mais de R$ 200 mil em prêmios.

Essa gincana marca mais uma etapa da contagem regressiva para a final da promoção ‘A Casa dos Sonhos’. Em 4 meses, estaremos conhecendo o finalista que vai levar os mais de R$ 200 mil em prêmios da maior promoção de Três Lagoas.

Para o diretor jurídico do Grupo RCN de Comunicação, Lucas Congro, a promoção tem sido de grande sucesso e garante que mais ainda está pra acontecer. “É uma grande satisfação ver o engajamento da população com essa promoção. Iniciamos as gincanas em março e hoje estamos na quarta edição. A cada mês, temos mais participantes, o que demonstra a confiança e a amplitude que esse evento alcançou. Em outubro, esperamos algo grandioso. Esse é o maior evento que o Grupo RCN já promoveu até agora”.

Os sorteios são realizados todas as sextas-feiras, ao vivo, no programa TVC Agora, na TVC HD. A próxima gincana já tem data marcada e será no dia 6 de julho.

Veja quem foram os classificados desta fase:

Ludmila Cavalcante de Lima - Cliente Espaço VIP

Amélia Charantola - Cliente Cassiplast

Vanilde Pavanelli - Cliente Depósito de Gás Avenida

Esequias Ferreira dos Santos - Cliente Multisoldas

Leandro Adono de Almeida - Cliente Comercial Mariano

André Soares Bispo - Cliente Stop Car

Suely Fátima de Souza Silva - Cliente Soluções Já

Everton Patric - Casa das Cores

Fábio Silveira - Cliente Açaí super fruta

Priscila Souza - Cliente7 Pharma

Wagner Donadoni - Cliente Postos Parati e Nikkey

Melina D’villa Silva- Cliente Colégio Exitus

Deniee dos Santos Silva de Carvalho - Cliente Chocoplast

Maria de Fátima Dias - Cliente Quitutes da Teni

Karolina Mendes - Cliente Telas Concórdia

Renata Calixto Rodrigues - Cliente Petshop CatDog

Sonia Pereira de Lima - Cliente Bom Beef

Elias Bispo dos Santos Filho - Cliente Sicoob Metalcred

Edi - Cliente Morena Mulher

Evilasio Castro Nogueira - Cliente Rede de postos 7 Mares

Bruno de Oliveira Soares - Cliente Instituto Visão Solidária

Ercia Petruciada Cruz Silva- Cliente DMS Fibra

Edson Ferreira - Cliente Estoque Mat Construção

Gean Sousa da Silva - Cliente Loteamento OT

Milene Lacerda - Cliente Casa de Ração Celeiro MS

Clarine Pinto Galvão - Cliente Trilhas da Amazônia

Andressa Rodrigues - Cliente Suco Prats

