Quarta edição do Torneio MTB Run Eucalipto Ride será no dia 14 de julho

Mais uma edição do maior evento de bike e corrida de Três Lagoas está chegando, a 4ª edição do Torneio MTB Run Eucalipto Ride, no dia 14 de julho, a partir das 6h da manhã, no Park das Águas, antiga Pousada do Tucunaré.

O evento é organizado pela Associação Eucalipto Ride e União Três-lagoense das Associações de Moradores (Utam) e tem apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel).

A concentração e café da manhã iniciam às 6h e, logo após, às 7h, será a largada.

Premiação

O torneio contará com categorias femininas e masculinas, nas modalidades Elite, Pro, Sport e Turismo. Todos os campeões de categorias receberão prêmios, totalizando mais de 10 mil reais em premiações.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de julho pelo site, mais informação pela página do evento @torneioeucaliptoridetl ou pelo telefone (67) 98117-1405.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas