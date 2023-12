Quarta-feira será de tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

A previsão do tempo para quarta-feira (6), é de sol pela manhã, aumento nas temperaturas, em Três Lagoas. Pancadas de chuva podem ocorrer, em áreas isoladas, no período da tarde e à noite.

O boletim meteorológico emito pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os efeitos do El Niño ainda deixam o tempo instável em boa parte de Mato Grosso do Sul. Apesar de áreas de instabilidade, os modelos de previsão do tempo indicam redução no volume de chuvas nesta quarta-feira.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.