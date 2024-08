Quarteto é perseguido por moradores após invadir residência em Três Lagoas

Um grupo criminoso, formado por três adolescentes e um maior de idade, foi desbaratado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, após furtar uma residência, na tarde de quinta-feira (22), no Jardim Nova Europa, em Três Lagoas. Após o crime, os suspeitos foram perseguidos por populares.

Os investigadores do SIG receberam informações, por volta das 16h, de que populares estavam seguindo os quatro criminosos, que haviam invadido uma residência e foram flagrados pela vítima. No bairro Alto da Boa Vista, a poucos metros do local do crime, os policiais encontraram um adolescente, de 14 anos, sendo segurado por populares. Ele teria participado diretamente do furto.

Com ele, foi encontrada uma mala preta contendo diversas peças de roupas furtadas da residência. Um dos populares, revoltado com o grupo criminoso e que teria seguido um dos ladrões, informou aos investigadores que, alguns metros dali, um segundo bandido havia abandonado outra mala, com diversos objetos furtados, como perfumes, um aparelho celular, um videogame e um notebook. No local, foram encontrados ainda outras pessoas que teriam participado da caçada aos criminosos.

Uma das testemunhas relatou aos investigadores que conseguiu alcançar um dos criminosos e tentou segurá-lo, mas ele reagiu e conseguiu fugir após uma luta corporal. Rapidamente, os investigadores descobriram que uma residência, na rua Maria Guilhermina Esteves, estava servindo de esconderijo para a gangue, e uma equipe foi enviada ao local.

Na casa, os investigadores encontraram um jovem, de 19 anos, e outro adolescente, de 17 anos, ambos com características compatíveis com as dos suspeitos descritos pelos moradores. Os dois apresentavam hematomas e lesões no corpo, e teriam confessado que se machucaram durante a tentativa de fuga após o furto. Ao serem questionados sobre o quarto integrante do grupo, outro adolescente de 17 anos, os criminosos disseram que ele tomou outro rumo durante a fuga.

Os suspeitos relataram que o maior de idade foi o responsável por arrombar o portão e, depois, foi para uma praça próxima à residência furtada para monitorar a movimentação. Dentro da casa, ficaram os dois adolescentes de 17 anos, um subtraindo os objetos enquanto o outro vigiava a garagem.

O quarto envolvido não foi localizado, mas a identidade dele foi revelada pelos comparsas durante o depoimento, no qual confessaram a prática de arrombamento e furto. Se os objetos tivessem sido levados, o prejuízo seria superior a R$ 10 mil. Durante a coleta de depoimentos, os investigadores receberam um vídeo que flagrou os dois adolescentes de 17 anos furtando uma motocicleta horas antes de invadirem a residência no Jardim Nova Europa.

O jovem de 19 anos foi preso em flagrante pelos crimes de arrombamento, furto qualificado e corrupção de menores. Os outros dois adolescentes, de 17 e 14 anos, foram ouvidos na presença dos pais e advogados, autuados por ato infracional análogo ao crime de furto e liberados. O quarto suspeito está sendo investigado pela Polícia Civil, que continua a busca por mais vítimas do bando criminoso.