Quinta-feira amanhece com céu nublado em Três Lagoas

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para esta quinta-feira (27), em Três Lagoas, aponta céu com variação de nebulosidade na parte da manhã, e à tarde, deverá ficar ensolarado.

A região Leste de Mato Grosso do Sul experimentará temperaturas amenas devido ao avanço de uma frente fria sobre o estado. A partir desta quinta-feira, as mínimas podem chegar a 16°C.

Em Três Lagoas, a mínima é de 17°C e, a máxima, atingirá os 28°C. Em Paranaíba, irá variar entre 17°C e 29°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 18°C e máxima de 28°C; Inocência apresenta mínima de 16°C e máxima de 29°C; por fim, Água Clara tem mínima de 15°C e máxima de 27°C.