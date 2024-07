Quinta-feira será de tempo seco e quente em Três Lagoas

A quinta-feira (25), continua sob a influência de um sistema de alta pressão atmosférica, mantendo o tempo firme e ensolarado e aumento nas temperaturas ao longo do dia. Em Três Lagoas, o dia será de sol o dia todo sem nuvens no céu e não tem previsão de chuva.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mantém o alerta para os valores da umidade relativa do ar que permanece baixa, variando entre 10% e 30%. Na quarta-feira (24), a umidade relativa do ar em Três Lagoas, foi de 17,8%.

Uma frente fria avança pelo Sul do país e deve provocar quedas acentuadas na temperatura a partir da semana que vem.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 14°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.