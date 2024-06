Pagamento do 2º lote de restituição do Imposto de Renda será em 28 de junho

Desde sexta-feira (21) já é possível consultar quem tem direito ao reembolso no segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. São quase 6 milhões de brasileiros que serão beneficiados.

Ao todo, vão ser devolvidos 8,2 bilhões de reais. Entre os que terão prioridades neste lote há pelo menos 140 mil idosos com mais de 80 anos de idade, e 1 milhão de pessoas entre 60 e 79 anos.

Continue Lendo...

Nesse segundo lote de restituição da Receita Federal, em Mato Grosso do Sul, serão liberadas restituições a 90.574 contribuintes, no valor de mais de R$ 133 milhões. O pagamento será feito no dia 28 de junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado da Receita Federal, Zumilson Custódio, explicou que é importante fazer a consulta para saber se o contribuinte caiu na malha fina ou se tem algum valor a receber. “Lembrar também que a data de entrega da declaração é um dos critérios para o pagamento da restituição”, reforçou.

Para saber se sua restituição foi liberada acesse a página da Receita Federal pelo site gov.br/receitafederal ou pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda". O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Caso o deposito não seja feito por algum motivo, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, no site bb.com.br ou pelo número 4004-0001. Após esse período, o valor pode ser requerido pelo E-CAC no site da Receita Federal.

Veja na reportagem abaixo: