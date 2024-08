Ruas de Três Lagoas devem receber novas placas de identificação

A Prefeitura de Três Lagoas irá instalar 1,5 mil placas de identificação com nomes das ruas em diversos bairros da cidade, priorizando os bairros mais novos e as ruas que tiveram os nomes alterados recentemente. O serviço, já licitado por R$ 349 mil, será executado por uma empresa terceirizada, conforme publicação no Diário Oficial.

Apesar do investimento, o Departamento de Trânsito ainda não definiu um cronograma ou prazo para o início das instalações. A medida visa resolver problemas recorrentes com endereços, como nomes de ruas não localizadas, bairros que se confundem e números de casas repetidos.

Mais de 140 ruas tiveram os nomes alterados no ano passado, o que tem causado confusão entre moradores e comerciantes. A empresária no ramo de sorvetes, Edilene Freitas, foi surpreendida com a mudança do nome da rua Finlândia para rua Claudionor de Freitas Queiroz, em dezembro de 2023. Ela teme que a atualização cause novos problemas de localização para os clientes. “Atrapalha principalmente com os Correios. Eu precisava buscar as mercadorias na agência porque ninguém entregava aqui, mas agora com as placas de identificação, eu acredito que deva melhorar em questão de receber as mercadorias, entrega dos Correios, e também para os entregadores, que acabam não achando o estabelecimento pelo GPS”.

Outro exemplo é a rua Ribeirão Baguaçu, no bairro Bela Vista da Lagoa, que passou a se chamar rua José Maria Pinheiro. A estudante Thais Nogueira, que mora no local, só soube da alteração há pouco tempo. “Eu só fiquei sabendo há dois meses atrás, quando veio escrito o nome da rua na minha conta de luz. Ainda não tive nenhum problema com a mudança de nome, mas acredito que vou ter, principalmente com as entregas dos Correios, que a gente recebe muito aqui em casa”.

A costureira Rosiberbe da Silva mora no bairro Nossa Senhora Aparecida há 30 anos. Ela relata ter sido afetada pela mudança da antiga Travessa Figueiredo para Travessa Antônia de Oliveira de Souza. Ela espera que, com a instalação das novas placas, os problemas com endereços sejam finalmente solucionados. “Acredito que será ótimo e que vá melhorar bastante. Um exemplo é quando alguém vai vir em casa, às vezes, precisa explicar várias vezes para que a pessoa entenda o endereço, e mesmo assim, ela acaba errando. Eu espero que a implementação das placas de identificação realmente aconteça”.

