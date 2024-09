Ruy Costa aposta na eficiência da gestão e combate à corrupção

O médico Ruy Costa Neto (DC), segundo candidato a participar da série de entrevistas do Grupo RCN de Comunicação com os postulantes à Prefeitura de Três Lagoas, revelou suas principais propostas de campanha, focando nas áreas de saúde, educação e urbanização. Ele reafirmou sua determinação em concorrer com a gestão atual e destacou sua experiência no SUS como um diferencial para atender as demandas da cidade. “Entrei nessa disputa para não deixar que a cidade continue sendo administrada por quem, na minha opinião, já está no poder há muito tempo”, comentou Ruy Costa.

Saúde como prioridade

A área da saúde foi um dos pontos mais discutidos pelo candidato, que apresentou soluções para melhorar o atendimento especializado e reduzir as filas. Ruy apresentou a ideia do programa “Fila Zero” para consultas e cirurgias, enfatizando a necessidade de parcerias entre o município e o Hospital Regional para zerar a fila de espera por cirurgias eletivas. Ele também criticou a falta de valorização dos especialistas no município, mencionando que muitos profissionais deixam de atender na rede pública por falta de incentivos.

“Queremos trazer mais especialistas, com horários mais flexíveis e condições de trabalho melhores. Isso pode ser feito, inclusive, em diálogo com o Ministério Público”, destacou Ruy. O candidato também defende a construção de uma nova UPA para desafogar a unidade atual, que segundo ele, está sobrecarregada.

Educação

Na área da educação, Ruy Costa defendeu a redução da carga horária para seis horas diárias para os funcionários da Rede Municipal. Ele afirmou que essa medida beneficiaria tanto os profissionais quanto os pais, já que garantiria um atendimento mais contínuo nas escolas e centros de educação infantil. “Com a carga horária reduzida, os pais poderão deixar seus filhos mais cedo nas escolas, o que vai facilitar muito a rotina de quem trabalha”, explicou.

Além disso, o candidato destacou que, se eleito, irá retomar a eleição direta para diretores escolares, acreditando que a escolha democrática trará mais qualidade para a gestão das escolas.

Urbanização e habitação

Ruy também apresentou sua proposta para urbanizar e asfaltar 100% de Três Lagoas. Ele reconheceu os investimentos feitos nos últimos anos, mas afirmou que ainda há muito a ser feito. “O nosso plano é concluir os asfaltos pendentes e melhorar o saneamento básico, principalmente em bairros mais afastados”, afirmou.

Para obter os recursos necessários, Ruy aposta na eficiência da gestão pública e na redução da corrupção. Ele destacou que, apesar de ser do partido de oposição ao do candidato do governo estadual, pretende manter um diálogo aberto para firmar parcerias que garantam o desenvolvimento da cidade.

Bem-estar

Ruy enfatizou que a proposta de governo para Três Lagoas é baseada em melhorar a qualidade de vida dos moradores. O candidato promete fazer uma gestão mais humana e voltada para atender as necessidades reais da população. “Minha trajetória na saúde pública me fez entender o quanto ainda precisa ser feito, e estou preparado para enfrentar esses desafios”, finalizou.