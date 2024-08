Saiba como fazer uso e manutenção correta do ar-condicionado

Nesta quarta-feira (7), o Jean Ruiz, dono da Ruiz Climatização, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre como fazer uso e manutenção correta do ar-condicionado.

A empresa presta serviços de instalação, manutenção e higienização de ares condicionados. A Ruiz Climatização iniciou as atividades na cidade de Guarujá (SP), em 2020, atendendo ao quartel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Posteriormente, a empresa se mudou para Três Lagoas, cidade natal do empresário. Ao observar que o mercado local ainda apresenta um sistema técnico um pouco obsoleto, a empresa decidiu trazer inovações para a região. “Atualmente, oferecemos um sistema de gerenciamento completo para garantir que nossos clientes tenham a tranquilidade de saber que tanto seus ambientes de trabalho quanto suas residências estão seguros e com todas as manutenções preventivas em dia”, explica.

Jean explica a importância de realizar a manutenção do aparelho regularmente. “A principal preocupação é a saúde, pois um ar-condicionado que não recebe uma higienização adequada pode transmitir várias doenças, especialmente aquelas do trato respiratório. Pessoas com rinite, bronquite e outras condições respiratórias, que são mais sensíveis, devem ter esse cuidado redobrado. As calhas dos aparelhos de ar-condicionado podem criar um ambiente propício para a proliferação da bactéria Legionella, que pode ser fatal e causa a morte de até 5 mil pessoas anualmente no Brasil, de acordo com dados da Anvisa. É por isso que a higienização adequada do ar-condicionado é crucial para a manutenção preventiva e a proteção da saúde”.

A recomendação é de que o cliente realize a manutenção de primeira linha do ar-condicionado semanalmente ou a cada 15 dias. “Basta abrir a tampa do aparelho para acessar os filtros, retirá-los e lavá-los com água e um detergente neutro, como sabão. Após a limpeza, coloque os filtros de volta no lugar. Manter essa rotina ajuda a reduzir os problemas respiratórios”, Jean explica.

Já a manutenção feita por um profissional, deve ser realizada a cada seis meses, de acordo com o empresário. “Para uma manutenção mais profunda e garantir a duração do seu ar-condicionado, é necessário o serviço de profissionais especializados. Eles são responsáveis pela manutenção de segundo escalão, que inclui a desmontagem completa do aparelho, limpeza e lubrificação das turbinas. Esse tipo de manutenção técnica contribui para a redução do consumo de energia do aparelho”.

Ele explica que, sem a devida manutenção, o consumo de energia do ar-condicionado tende a aumentar. “A sujeira acumulada pode causar resistência no giro da turbina, o que sobrecarrega o compressor. Essa sobrecarga resulta em um maior consumo de energia, elevando assim os custos com eletricidade”.

Para garantir a transparência e a eficiência dos serviços de manutenção, a empresa adota um método inovador que a diferencia das demais. “Utilizamos um sistema baseado em QR Code para gerenciar a manutenção dos equipamentos. Instalamos um QR Code em cada máquina do cliente, que armazena todos os dados relativos aos serviços realizados. Esse QR Code funciona como o "RG" do ar-condicionado, registrando informações sobre recargas de gás e outras manutenções. Com o passar dos anos, o histórico completo de manutenção estará disponível no aplicativo correspondente”.

Além disso, o empresário explica para quem adquire um novo equipamento, que muitos modelos hoje em dia oferecem garantias de até 10 anos. Caso um problema ocorra nos últimos meses da garantia, o histórico detalhado de manutenções fornecido pelo aplicativo pode ser essencial para assegurar a cobertura. Isso garante que, mesmo próximo ao fim do período de garantia, você tenha todos os registros necessários para a assistência técnica.

A empresa oferece um tempo máximo de 72 horas para atendimento emergencial. Este prazo é fundamental, especialmente para clientes com alta demanda que não podem ficar sem ar-condicionado devido à necessidade de manter equipamentos em temperaturas abaixo de 20°C. Quando um problema ocorre, a empresa garante que o atendimento seja realizado dentro desse período de 72 horas, podendo ser antes, mas nunca ultrapassando esse limite.

Atualmente, em Três Lagoas, a maioria dos sistemas de ar-condicionado utilizados são do tipo convencional, conhecidos como "on/off". Esses equipamentos operam ligando e desligando o compressor, o que resulta em picos altos de consumo de energia.

Entretanto, os modelos mais modernos, como os ares-condicionados com tecnologia inverter, oferecem uma redução significativa no consumo de energia. O sistema inverter ajusta a velocidade do compressor de forma contínua, em vez de desligá-lo completamente. Dessa forma, o consumo de energia é mais estável, similar a um traço suave de eletrocardiograma, e mantém a temperatura constante de maneira mais eficiente. Portanto, de acordo com Jean, os ares-condicionados inverter são considerados a melhor opção.

Uma novidade é que a empresa está ofertando um curso de Instalador Profissional de Ar-Condicionado, com capacitação completa e detalhada para realizar instalações corretas. Destinado tanto a iniciantes quanto a profissionais que já possuem experiência com instalações convencionais, o curso aborda todos os aspectos essenciais, desde o passo a passo até o uso das ferramentas necessárias para uma instalação impecável.

O curso tem duração de 40h. Os interessados devem entrar em contato com a empresa Ruiz Climatização, através do telefone (13) 99790-1827.

