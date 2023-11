Sanesul orienta população sobre uso consciente de água nesse calorão

É recorde atrás de recorde nos termômetros de Mato Grosso do Sul. O calorão que tem feito nos últimos dias no Estado fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse alerta para temperaturas com 5ºC acima da média até 20 de novembro.

Vários municípios de Mato Grosso do Sul têm registrado temperaturas acima dos 40ºC, inclusive, Três Lagoas.

Por conta desse calorão, a Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), faz alerta para o uso consciente de água durante a temporada de calor.

DICAS

Fechar a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba e lavar louças e objetos. Uma torneira aberta pode gastar até 12 litros de água por minuto; utilizar baldes para realizar limpezas de garagens, automóveis e imóveis;utilizar água da máquina de lavar roupa para realizar limpezas em geral; utilizar a máquina de lavar roupa sempre cheia. Evitar o uso de mangueira e adotar a utilização de vassouras para limpezas e de regadores para molhar plantas;reduzir o tempo no banho. Em apenas cinco minutos, se ensaboando com o chuveiro desligado, é possível ter uma higiene completa.

Acompanhe a reportagem sobre o assunto: