Saúde masculina ainda é tabu, diz urologista

Algumas doenças estão relacionadas ao gênero biologicamente masculino, como o câncer de próstata - um tumor maligno que ataca a glândula entre a bexiga e a uretra. O diagnóstico é mais comum na idade acima dos 65 anos, representando 75% dos casos, segundo o Ministério da Saúde.

O câncer ainda é um tabu entre os homens, como aponta o médico urologista Guilherme Munhoz. “Eu acho que é uma questão mais cultural e geracional. Esse preconceito vem ao longo de décadas. Você não pode deixar o preconceito te cegar e não se preocupar com a saúde.”

O urologista esclarece ainda que o exame do toque é essencial para os homens que atingem a idade dos 45 anos, assim como o exame de sangue, para identificar a possibilidade da presença do tumor. No entanto, muitas pessoas deixam de comparecer ao consultório médico devido a essa resistência cultural.

O profissional acredita que muitos problemas relacionados à saúde do público masculino podem ser solucionados se houver uma visita regular ao urologista, que trata, além da próstata, outros problemas relacionados à saúde sexual do homem.