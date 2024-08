Sebrae realiza maratona de inovação em Três Lagoas com foco em soluções para o Cerrado

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Mato Grosso do Sul estimula que novas tecnologias e propostas favoreçam o desenvolvimento regional e, por isso, promove o Ideathon Cerrado em Três Lagoas, uma maratona de geração de ideias de negócio, que contempla várias fases e desafios aos empreendedores ou para quem deseja empreender. O evento será no dia 17 de agosto, das 8h às 17h, na sede do Sebrae, localizada na rua Zuleide Pérez Tabox, número 826.

Essa maratona, que tem o apoio do Ecossistema Local de Inovação de Três Lagoas – Vale da Celulose, visa incentivar empresários locais, estudantes e pesquisadores a pensarem em alternativas para solucionar problemas relacionados ao bioma Cerrado. Para tanto, eles contarão com um time de mentores, profissionais especialistas em diferentes áreas ligadas à inovação.

Continue Lendo...

Com a formulação de ideias de negócio durante o Ideathon, o objetivo é a inscrição no Inova Cerrado – um edital do Sebrae para alavancar projetos de empreendedores ainda em fase de ideação. A melhor ideia desenvolvida durante a maratona tem vaga garantida na iniciativa.

A analista-técnica do Sebrae/MS, Patrícia Taiana Batista, explica que o programa possibilitará a transformação de ideias criativas em negócios formalizados. "Queremos que os projetos regionais sejam contemplados, favorecendo o ambiente inovador e apoiando quem deseja empreender. É uma grande oportunidade, principalmente aos que se interessam pelo tema da inovação", explica.

A inscrição para o Ideathon Cerrado é feita pela internet, com investimento de R$ 25,00, que dá direito a uma camiseta, café da manhã, almoço e coffee break.

Inova Cerrado

O edital está com inscrições abertas e os empreendedores selecionados vão receber capacitações e mentorias pelo período de três meses. Os projetos inovadores devem estar ligados, de alguma forma, com a preservação, conservação ou utilização sustentável de recursos naturais do Cerrado. Tanto pessoas físicas como empresas podem participar, já que o programa possui módulos independentes para atender a diferentes níveis de maturidade empresarial.

*Com informações da assessoria do Sebrae