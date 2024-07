Secretário fala sobre novos investimentos em Três Lagoas

Em entrevista ao programa RCN Notícias, nesta segunda-feira (1º), o secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, falou sobre o impacto na ampliação da indústria de celulose para as cidades da Costa Leste do estado de Mato Grosso do Sul.

“São impactos positivos. Serão mais oportunidades de emprego para a população de Três Lagoas e cidades vizinhas. O que falta realmente é as pessoas procurem mais qualificação e se informarem sobre as vagas que estão surgindo em Três Lagoas, Inocência e Ribas do Rio Pardo”, explicou o secretário.

Segundo José Aparecido, a falta de mão de obra qualificada e sobra de vagas preocupa o governo estadual e municipal. Como medida para essa causa, inclusive, o Governo de Estado lançou o programa ‘Qualifica MS’ em parceria com as prefeituras para oferecer oportunidades de qualificação à população.

“Recentemente, uma indústria de celulose aqui da região abriu uma seletiva no Distrito de Arapuá com 25 vagas para formação do plantio de florestas, e por incrível que pareça, apareceu apenas uma pessoa interessada. Observamos que, muitas vezes, a população reclama de emprego e qualificação, que nessa ocasião, já iniciava com remuneração, porém quando surge as vagas as pessoas não comparecem”, afirmou.

Sobre a retomada da UFN3, o secretário comentou sobre as negociações com a Petrobras e da renovação do projeto de lei para a retomada da obra. “Com a orientação do prefeito e do governador estamos procurando uma forma de renovar essa lei e não fazer uma nova. Apesar do ano político, acreditamos que a Justiça vai autorizar essa renovação. Esse é o primeiro passado que a Petrobras precisa para dá reinicio ao plantio”, explicou.

Segundo o secretário, seguindo os trâmites legais a previsão de retomada da obra da UFN3 é em 2026. “Existem também outras empresas interessadas em se instalar em Três Lagoas, são três de grande porte e cinco de médio porte. Se não fosse o empecilho que nós temos da Lei eleitoral, como é o caso de Alagoas, por exemplo. Mas só poderemos enviar a documentação de pedido de alteração da lei para a Câmara após as eleições”, detalhou.

O secretário falou também sobre o anúncio do projeto de reforma do Balneário Municipal de Três Lagoas, que prevê a construção de uma passarela sob a água. "Todo o projeto foi adquirido pelo município e está quase pronto", disse. A reforma do balneário foi dividida em três etapas envolvendo os quiosques, a construção do tablado e aumento da profundidade do rio, além da reforma da parte da frente e do estacionamento e outras melhorias.

Veja a entrevista completa abaixo: