Secretário Humberto Mello destaca valorização da agricultura familiar

Nesta semana a Prefeitura de Três Lagoas inaugurou a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar. Agora, os pequenos produtores três-lagoenses contam com um espaço para comercialização de seus produtos.

O secretário-executivo da agricultura familiar e povos originários do governo do estado, Humberto Mello Pereira, esteve presente na inauguração e falou da importância deste espaço para atender a demanda do setor.

Segundo Humberto, a agricultura familiar é responsável, praticamente por 70% dos alimentos na mesa do brasileiro e vem se consolidando na região. Três Lagoas tem quatro assentamentos e a cooperativa conta com 27 agricultores associados. “É importante que a população urbana, povo de Três Lagoas, passam a ter esse paço como referência”, ressaltou o secretário.

Saiba mais na entrevista abaixo: