Segunda noite da 34ª Festa do Folclore de Três Lagoas será marcada pela dupla Israel e Rodolffo

Nesta sexta-feira (23), será realizada a segunda noite da tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas, que está na 34ª edição e contará com o show da dupla Israel e Rodolffo, com início previsto para às 23h. Antes disso, o evento estará repleto de apresentações de entidades e shows de artistas locais.

A primeira noite, que teve como show principal a banda Roupa Nova, foi um sucesso, com a presença de um grande público na Esplanada NOB, no Centro da cidade. Além disso, a praça de alimentação, comandada por entidades locais e com mais de 40 opções de comidas, e a feira de artesanato, que trouxe doces e muitas artes feitas à mão pelos 19 expositores, agradaram quem passou pelo local e ficaram lotadas durante todo o evento, que acabou por volta das 00h45.

O evento segue até domingo (25), com ampla programação cultural, além de parque de diversão, tudo isso em um ambiente de bem-estar e muita segurança para toda a família três-lagoense.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (23 de agosto)

19h (dança) – abertura com apresentação da Elisangela Dança

19h30 (dança) – Proteja

20h (dança) – Colégio Anglo

20h20 (dança) – Estrelinhas do Novo Oeste

20h40 (dança) – Studio Bricio Dance

21h (show) – dupla Bruna Maia e Adriana

21h30 (show) – dupla Andressa e Alê

22h (show) – dupla Vinicius e Juliano

23h – dupla Israel e Rodolfo

Sábado (24 de agosto)

20h (show) – dupla Fellipe e Vinicius

20h30 (show) – Everton Ottoni e Banda

21h (show) – Luiz Gustavo

21h30 (show) – dupla Neto e Júnior

23h (show) – César Menotti e Fabiano

Domingo (25 de agosto)

Neste dia, além dos shows noturnos, a praça de alimentação abrirá mais cedo para o horário de almoço ao som de shows locais.

12h (show) – Marali do Piseiro

13h30 (show) – dupla Tom e Thiago

15h (show) – Ismael e Banda

16h (show) – 67 Novo Encontro

19h – apresentação Folia de Reis “Marcos Marques”

19h30 (dança) – Adriana Dança

19h45 (dança) – Pâmela Dourado

20h (show) – Ernani Júnior (Duo Pop)

20h30 (show) – Grupo Os Caçulas

21h (show) – dupla Anderson e Claudinho

21h30 (show) – dupla Neto e Breno

22h (show) – João Bosco e Vinicius

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas