Motorista sem CNH faz conversão proibida e bate motociclista no Vila Haro

Um motorista, de 47 anos, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), fez uma versão proibida com um carro e bateu um motociclista, de 19 anos, por volta das 11h30, desta terça-feira (27), na avenida Raphael de Haro, no bairro Vila Haro, região Sul de Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, com a força da batida o motociclista foi arremessado junto com a moto, que ficou com os pneus para cima ao lado do carro. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem ficou com o braço lesionado.

O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar informou que, o motorista seguia na avenida Raphael de Haro, sentido a saída para Campo Grande, e para acessar a rua Otávio Luiz da Silveira, ele atravessou na frente do motociclista, que bateu na lateral do carro.

O motorista foi levado à 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por lesão corporal e por dirigir sem ser habilitado. O carro estava apenas com licenciamento 2022 e foi apreendido no pátio do Detran. O motociclista foi levado para o hospital, devido suspeita de fratura no braço.