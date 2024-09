Sem patrocínio master, Misto de Três Lagoas não jogará Estadual Série B 2024

O Misto Futebol de Três Lagoas anunciou oficialmente, na última sexta-feira (30), a desistência do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, temporada 2024. Segundo o conselheiro do clube, Antônio Teixeira, problemas pessoais do presidente do clube, Beto Gusmão, e o recuo da proposta feita pelo patrocinador master foram fatores que impossibilitaram a equipe de participar da competição.

De acordo com Teixeira, inicialmente, o patrocinador master havia se comprometido a depositar R$ 300 mil, depois reduziu para R$ 200 mil e, posteriormente, recuou para R$ 100 mil, até desistir de contribuir. Sem nenhum valor de patrocínio master, ficou inviável para o Misto de Três Lagoas arcar com os custos e despesas para participar do campeonato. Um possível novo patrocinador de Presidente Prudente (SP) ia investir R$ 100 mil na equipe, mas também informou a desistência no dia 30 de agosto.

Com a desistência, o Misto pode ser punido e ficar impossibilitado de participar de qualquer campeonato em Mato Grosso do Sul por 2 anos, além de ser multado. “Não adianta entrarmos no campeonato sem dinheiro e depois ficar devendo, isso fica mais feio do que desistir, como já ocorreu em edições anteriores, onde o time terminava o campeonato devendo jogadores e outras instituições. Portanto, para mim, o correto é entrar com dinheiro no caixa”, explicou Teixeira.

Neste ano, criou-se uma grande expectativa em torno do Misto de Três Lagoas, porém a temporada da equipe já havia começado mal, perdendo inclusive três jogos amistosos para times amadores, o que prejudicou o planejamento do clube. “Eu acho que foi precipitado por parte do nosso presidente colocar o time para competir com uma equipe amadora. Eu acompanhei os jogos e, infelizmente, não aprovei a qualidade dos jogadores, porque conheço muito bem de futebol. Falei para o presidente que, infelizmente, esse time não daria certo”, destacou o conselheiro.

Teixeira ressaltou ainda que o futebol é muito caro. “Neste ano, esperávamos um aporte financeiro, mas não tivemos, então fica difícil. O futebol de Três Lagoas precisa de ajuda da prefeitura, pois é um esporte muito caro. Ficamos à mercê de empresas de fora que não gostam da cidade, não investem aqui, só vêm buscar dinheiro. Três Lagoas, com 141 mil habitantes, não tem um time na Série B do Brasileiro. Costa Rica, por exemplo, com 28 mil habitantes, já disputou pela segunda vez a Copa do Brasil”, questionou.

