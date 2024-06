Semana começa com altas temperaturas e não tem previsão de chuva para Três Lagoas

A Semana começa com outono se despedindo com altas temperaturas. A segunda-feira (17), será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, esta condição meteorológica ocorre devido a atuação de uma massa de ar quente e seca que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e mais seco no Estado.

Devido a presença do ar seco, esperam-se altas amplitudes térmicas (diferença entre temperatura máxima e a mínima) podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia. As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores entre 13°C e 16°C e as máximas ficam elevadas e podem atingir valores entre 30°C e 35°C.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 45%, com destaque para as regiões Leste, Pantaneira e Centro-Norte do Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.