SEMEC realiza 4ª Audiência Pública de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), promoverá a 4ª Audiência Pública de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME). O evento acontecerá no auditório da AEMS, localizado na Avenida Júlio Ferreira Xavier, 2750, no dia 27 de maio de 2024, das 7h30 às 11h.

A participação de todos é fundamental para que o Plano Municipal de Educação continue atendendo às necessidades e expectativas da população, promovendo uma educação inclusiva para todos os cidadãos de Três Lagoas.

Continue Lendo...

A Semec convida toda a comunidade a se fazer presente e contribuir com esse importante processo de construção coletiva.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas