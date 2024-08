Senar divulga calendário de cursos gratuitos para setembro

O mercado de trabalho em Três Lagoas está aquecido, mas a falta de qualificação profissional é um desafio. Para enfrentar esse problema, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está oferecendo cursos de qualificação gratuitos em parceria com o Sindicato Rural de Três Lagoas.

De acordo com Bruno Ribeiro, presidente do Sindicato Rural, há vagas abertas para cursos como ‘Chefia e Liderança’, ‘NR 31.7’, que abrange prevenção de acidentes agrícolas, ‘Relações Interpessoais’, ‘Oratória Comunicativa e Assertiva’, além de ‘Cultivo de Hortaliças Folhosas’. Esses cursos, com turmas de 10 a 13 pessoas, são voltados tanto para formação profissional quanto pessoal e têm duração média de 2 a 3 dias.

Os cursos são ministrados por professores formados pelo Senar e ao final, os participantes recebem certificado de conclusão. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, ao lado da Havan, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 11h às 17h. É necessário ter mais de 18 anos e apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço.

Veja a reportagem abaixo: