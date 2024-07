Serviços e construção civil são destaques na geração de empregos

Mato Grosso do Sul comemora índices positivos na geração de empregos formais no mês de maio. De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Estado criou mais de 1,9 mil vagas com carteira assinada no quinto mês do ano. O saldo acumulado de 2024 é de 19,4 mil postos formais criados em Mato Grosso do Sul.

Três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldo positivo no estado, sendo: serviços, com 1.435 novas vagas; indústria (680) e comércio (429). Os setores da agropecuária e construção tiveram queda no período, de -464 e -148, respectivamente.

Na divisão por municípios, a capital Campo Grande reuniu o maior saldo do período, com a abertura de 1.304 novas vagas com carteira assinada, o que levou o estoque na cidade a um total de 247,2 mil pessoas formalizadas no mercado de trabalho. Na sequência dos cinco municípios com maior saldo em maio, aparecem Dourados (537), Três Lagoas (388), Aparecida do Taboado (133) e Sidrolândia (114).

Três Lagoas

O setor de serviços foi o que mais contratou em maio, com saldo de 155 vagas criadas. A construção civil foi o segundo setor que mais gerou empregos em Três Lagoas nesse período. Foram 138 novas vagas abertas na cidade. O presidente do Sindicato da Construção Civil Pesada, Nivaldo Moreira, destacou que o setor está aquecido, não só em Três Lagoas, mas na região, base de representatividade do sindicato. Nivaldo disse que, atualmente, sobram vagas de emprego neste setor.

Brasil

O Brasil gerou, nos cinco primeiros meses de 2024, um milhão de empregos com carteira assinada. A marca foi estabelecida com o saldo positivo, em maio, de 131.811 novos postos formais. Com isso, o país chegou, entre janeiro e maio deste ano, a um saldo positivo de 1.088.955 empregos formais.