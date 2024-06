Sexta-feira de tempo estável e sem previsão de chuva em Três Lagoas

Junho se despede com mudanças climáticas, a previsão do tempo indica queda acentuada da temperatura no final de semana. A sexta-feira (28), será de sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva, para Três Lagoas.

Ainda nestas sexta-feira, ao final do dia, a aproximação e o avanço da frente fria irão favorecer o aumento de nebulosidade e, ainda, a probabilidade para chuvas nas regiões Sudeste, Sul, Oeste e Sudoeste do estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tal situação meteorológica ocorre devido a passagem da frente fria aliada ao transporte de calor e umidade e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 25-35%.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.